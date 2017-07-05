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Война в Сирии
Война в Сирии

Скромный результат: в Астане не удалось согласовать зоны деэскалации в САР

Сюжет:
Переговоры по Сирии в Астане (763)
19:1105.07.2017
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© AP Photo / Hassan AmmarМальчик с флагом Сирии. Архивное фотоМальчик с флагом Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Главная цель, которую ставили для себя участники пятого раунда переговоров по Сирии в Астане, а именно выйти на договоренности по трем зонам деэскалации в САР, к сожалению, пока не достигнута.

Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане. Архивное фото
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Казахстан заявил, что не ведет переговоры об отправке военных в Сирию
Никаких документов в Астане подписано не было, было принято лишь положение о совместной рабочей группе по зонам деэскалации которая наделена полномочиями по решению всех текущих вопросов.

Представители Дамаска заявили, что в скромном результате нынешнего раунда виновата неконструктивная позиция Турции. Встреча группы по Сирии, на которой будут доработаны документы по зонам деэскалации, состоится в Иране в начале августа.

Скромный результат

Участники переговоров рассчитывали принять документы как минимум по двум зонам деэскалации в Сирии — в Восточной Гуте и северном Хомсе, однако, несмотря на их согласование, этот вопрос перенесли на следующий раунд, который запланирован на последнюю неделю августа.

Как заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев, который возглавляет российскую делегацию, никаких документов в ходе пятого раунда переговоров по Сирии в Астане подписано не было, принято только положение о совместной рабочей группе.

Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лаврентьев рассказал о влиянии катарского кризиса на урегулирование в Сирии
"Непосредственно выйти на создание зон деэскалации пока нам не удалось", — заявил Лаврентьев. Он добавил, что де-факто эти зоны уже существуют. "Тем не менее, это наша цель, мы к ней будем естественно стремиться", — отметил глава российской делегации.

Лаврентьев указал, что принятие положения о совместной рабочей группе по деэскалации в Сирии наделяет ее всеми необходимым полномочиями для работы, в проработке находится семь документов.

Согласно совместному заявлению стран-гарантов (Россия, Иран и Турция), встреча группы по Сирии, на которой будут доработаны документы по зонам деэскалации, состоится в Иране в начале августа.

Как сообщил ранее РИА Новости источник в одной из делегации, соблюдение режима перемирия в зонах деэскалации в Сирии предполагается отслеживать из двух мониторинговых центров: иорданско-российско-американского и турецко-российского, они будут собирать данные о нарушениях и предлагать меры, например, отвод войск под контролем Турции и РФ.

Глава делегации официального Дамаска Башар Джаафари объяснил скромный результат переговоров по Сирии в Астане негативным подходом Турции.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"
Договориться по зонам деэскалации в Сирии не удалось, заявил Лаврентьев
"Результат очень скромный, несмотря на позитивную точку зрения все сторон, кроме турецкой делегации. Есть указатель на то, что турецкая политика к процессу в Астане негативная. Этот негатив в турецкой политике стал причиной скромного исхода "Астаны-5", — заявил Джаафари журналистам.

Предыдущие четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Прогресс в контактах оппозиции и Дамаска

В российской делегации на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане отметили прогресс в контактах между оппозицией и представителями правительства Сирии.

"За прошедшие два месяца нами был достигнут определенный прогресс в налаживании контактов между отрядами вооруженной оппозиции и представителями центрального правительства", — заявил Лаврентьев на пресс-конференции по итогам "Астаны-5".

Вид на Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лаврентьев рассказал о вооружении российской военной полиции в Сирии
Он добавил, что это касается социальных вопросов. "Что касается социальных вопросов,… эта работа проводится, имеются достаточно хорошие результаты", — заявил он, отметив, что уровень недоверия в вопросе безопасности "по-прежнему высок".

Вопрос о миротворцах

РФ, по словам Лаврентьева, обратилась к странам СНГ с призывом рассмотреть вопрос отправки военных наблюдателей для миротворческой миссии в зонах деэскалации в Сирии.

В частности, указал он, Москва приветствовала бы решение Астаны направить миротворческий контингент для контроля в зонах деэскалации в Сирии.

Лаврентьев также сообщил, что военная полиция РФ в буферных зонах деэскалации в Сирии будет иметь лишь легкое вооружение.

Башар Аль-Джаафари. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Джаафари: "Астана-5" привела к скромному результату из-за позиции Турции
"Сейчас стоит вопрос о том, какие воинские контингенты — хочу здесь подчеркнуть — военных наблюдателей каких стран привлечь для миротворческой миссии в Сирии. Никто не ставит под сомнение участие контингента РФ, поэтому мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос — это не навязывание какого-то решения — о возможности направления страной в разумных пределах контингента для совместного участия в мониторинге за ситуацией", — сказал он.

В ответ на это в Казахстане заявили, что не ведут переговоры об отправке своих военных в Сирию, позиция страны по этому вопросу остается неизменной, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД республики Ануар Жайнаков.

Мнение эксперта

Востоковед, доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко считает, что скромность сегодняшнего результата переговоров в Астане была прогнозируема.

По словам эксперта в этом конфликте, каждая из этноконфессиональных групп в Сирии "тянет одеяло на себя".

"В такой ситуации выработать некую общую платформу для урегулирования невозможно ни практически, ни теоретически. Поэтому пока прорывов ждать не стоит", — сообщил он РИА Новости.

"Деструктивный потенциал самого конфликта пока не исчерпан. Некоторые представители оппозиции еще полагают, что могут одержать в этом конфликте победу или добиться какого-то существенного прогресса в смысле учета каких-то своих интересов в будущей государственной модели Сирии. Но этого не произойдет. Подобного рода конфликты, затухают с исчезновением того самого деструктивного потенциала, как это было в Ливане в 1989, когда были подписаны Таифские соглашения, закончившие гражданскую войну".

По его словам, нужно готовиться к долгой, нудной, рутинной дипломатической работе.

Город Дамаск в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Источник сообщил о согласовании двух зон деэскалации в Сирии
"И ожидать, что, предположим, на следующем раунде переговоров в Астане будет достигнут какой-то прогресс — это тоже, по меньшей мере, слишком необоснованно. Будет долгий диалог, будет достаточно нудный, будут множиться претензии, но эту площадку закрывать ни в коем случае нельзя, в силу того, что она просто нужна. На этой площадке должны сходиться противоборствующие стороны, и, когда созреет для этого момент, они достаточно быстро, используя ее, выработают какую-то стратегию урегулирования", — добавил Демиденко.

Из Астаны — в Женеву

Несмотря на скромный результат переговоров в Астане, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил, что следующий раунд межсирийских переговоров стартует в Женеве 10 июля.

"Деэскалация — это само по себе внутренняя мера, что нужно — это прогресс на политическом уровне, поэтому мы, и я подтверждаю сегодня, начинаем новый раунд женевских переговоров 10 июля", — сказал де Мистура на пресс-конференции по итогам переговоров по Сирии в Астане.

Он также отметил, что в Астане удалось достичь некоторого прогресса по Сирии, а от переговоров в Женеве также не надо ждать слишком много.

По его мнению, ожиданий от пятого раунда переговоров в Астане было много, но он не разочарован его результатами.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сирийская вооруженная оппозиция заявила о готовности выпустить заключенных
"Астана не стала разочарованием. Некоторый прогресс был. Нам стоит избегать завышенных ожиданий, чтобы мы смогли оценить прогресс, когда он будет достигнут. Это всегда хороший подход", — сказал он, отвечая на вопрос о своих ожиданиях относительно грядущих переговоров в Женеве.

Де Мистура также сообщил, что ООН продолжит работать на астанинской площадке для урегулирования в Сирии и хочет использовать этот прогресс на переговорах в Женеве.

Ранее замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил, что успех предстоящего раунда переговоров по Сирии в Женеве будет зависеть от проходящей встречи в Астане, Россия, по его словам, рассчитывает на продолжение конструктивного диалога между сирийскими сторонами по конституции страны и борьбе с терроризмом.

"Надеемся, что в Женеве будет продолжен конструктивный диалог с участием сирийских сторон и будет продолжено обсуждение вопросов повестки дня, которая была раньше определена де Мистурой и которая была поддержана сирийскими сторонами. Нужно будет продолжать дискуссии по конституционным аспектам будущего сирийского государства и, конечно, речь должна и о активизации борьбы с терроризмом в лице ИГИЛ* и "Джебхат Ан-Нусры"* в первую очередь", — отметил замминистра.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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