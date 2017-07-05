Лаврентьев надеется на скорое соглашение по трем зонам деэскалации в Сирии

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Решение отложить подписание документов о трёх зонах деэскалации в Сирии временное, скоро они будут подписаны, заявил глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

"То, что решили отложить подписание документа о создании зон деэскалации в трех районах, то есть в районе Идлиба, в районе Хомса и в восточной Гуте, это явление временное. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы придем к этому решению", — сказал он на пресс-конференции после пленарного заседания.

Основную причину того, почему стороны отложили подписание документов, дипломат видит "в практической работе по определению границ зон деэскалации".

В среду Лаврентьев сообщил, что окончательно договориться по зонам деэскалации в Сирии пока не удалось, семь находящихся в проработке документов по деэскалации согласованы, но нуждаются в доработке.

Пятый раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса в Астане завершился.