Россия обратилась к странам СНГ по вопросу мониторинговых миссий в Сирии

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Россия обратилась к странам СНГ с вопросом о возможности направления контингента в Сирию для совместного мониторинга в зонах деэскалации, заявил глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Алексндр Лаврентьев.

"Сейчас стоит вопрос о том, какие воинские контингенты — хочу здесь подчеркнуть — военных наблюдателей каких стран привлечь для миротворческой миссии в Сирии. Никто не ставит под сомнение участие контингента РФ, поэтому мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос — это не навязывание какого-то решения — о возможности направления страной в разумных пределах контингента для совместного участия в мониторинге за ситуацией", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам пятого раунда переговоров по Сирии в Астане.

Он также отметил, что Россия приветствовала бы решение Астаны направить миротворческий контингент для контроля в зонах деэскалации в Сирии. "Если правительство Казахстана и руководство примет решение направить такой воинский контингент, мы будем это только приветствовать, но насколько я знаю, пока решение руководством Казахстана не принято", — отметил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>