Военный эксперт: ВКС выполнили две задачи, ударив по ИГ* новейшими ракетами

Стратегический ракетоносец Ту-95МС во время нанесения удара по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. 5 июля 2017

Стратегический ракетоносец Ту-95МС во время нанесения удара по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. 5 июля 2017

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пуск новейших крылатых ракет Х-101 по объектам запрещенной группировки "Исламское государство"* в Сирии совмещал реальную боевую задачу с отработкой техники и подготовкой экипажей дальней авиации ВКС РФ, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.

По информации Минобороны России, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, взлетев с аэродрома Энгельс (Саратовская область), в среду нанесли удар ракетами Х-101 по объектам ИГ* на границе провинций Хама и Хомс. Уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов, сообщают в МО РФ.

"Совмещается необходимое с полезным… Чем пускать ракеты где-нибудь на Новой Земле или на Куре (полигон на Камчатке), лучше уничтожить реальные объекты террористов. Это и реальный боевой опыт, и проверка вооружения и военной техники", — сказал Мураховский РИА Новости.

Со своей стороны президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков отметил, что крылатые ракеты Х-101 уже применялись в Сирии. Причем ранее пуски проводились с существенно больших расстояний, а последний пуск — с тысячи километров.

"В настоящий момент в районе Хомса нет тех задач, которые не могла бы решить наша авиагруппировка, находящаяся в Хмеймиме, поэтому я склоняюсь к тому, что в данному случае это просто отработка применения данных ракет, только по реальным объектам", — сказал Сивков РИА Новости.

Х-101 – новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей – до 4,5 тысячи километров. Ракеты могут снаряжаться ядерной боевой частью.

* Террористическая организация, запрещенная в России.