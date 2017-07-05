Лаврентьев рассказал о влиянии катарского кризиса на урегулирование в Сирии

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Конфликт вокруг Катара может негативно сказаться на урегулировании ситуации в Сирии, идет определенная радикализация группировок, заявил глава российской делегации на переговорах по САР в Астане Александр Лаврентьев.

"Определенная конфронтация среди стран Персидского залива — наверное, какое-то негативное воздействие это может оказать и на вопрос сирийского урегулирования, потому что идет дальнейшая радикализация оппозиционных группировок, кто-то уходит от одних спонсоров и примыкает к другим, более радикальным группировкам", — сказал Лаврентьев на пресс-конференции по итогам пятого раунда переговоров по Сирии в Астане.

"Но тем не менее мы надеемся, что нам удастся совместными усилиями, в том числе с привлечением потенциала стран Персидского залива, сдвинуть это дело в правильном направлении", — добавил он.

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