Появилось видео удара по террористам в Сирии новейшими ракетами Х-101

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало на своем YouTube-канале кадры пуска с самолетов Ту-95МС крылатых ракет по целям террористов в Сирии.

В результате удара новейшими крылатыми ракетами Х-101 были уничтожены три крупных склада боевиков и командный пункт в районе города Акербат. Удар был нанесен с расстояния порядка тысячи километров.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС взлетели с авиабазы Энгельс и произвели дозаправку в полете. Их прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим, все российские самолеты успешно вернулись на базы.