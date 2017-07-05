ООН продолжит работать в Астане для урегулирования сирийского кризиса

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ООН продолжит работать на астанинской площадке для урегулирования в Сирии и хочет использовать этот прогресс на переговорах в Женеве, завил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Мы со стороны ООН ценим настойчивость, решительность и постоянную тяжелую работу гарантов Астаны. Мы считаем, что их усилия приносят прогресс. Но нужно больше энергии и терпения, и мы с ними. Всем вовлеченным сторонам необходимо продолжать прилагать усилия, а ООН продолжит поддерживать их", — заявил де Мистура на брифинге в Астане.

Он добавил, что ООН в частности заинтересована вопросом обнаружения и обезвреживания мин. Другой интересующий ООН вопрос относится к освобождению заключенных.

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