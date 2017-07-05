В Астане удалось достичь некоторого прогресса по Сирии, считает де Мистура

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи по Сирии в Астане. Архивное фото

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи по Сирии в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. В Астане удалось достичь некоторого прогресса по Сирии, от Женевы также не надо ждать слишком много, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По его мнению, ожиданий от пятого раунда переговоров в Астане было много, но он не разочарован его результатами.

"Астана не стала разочарованием. Некоторый прогресс был. Нам стоит избегать завышенных ожиданий, чтобы мы смогли оценить прогресс, когда он будет достигнут. Это всегда хороший подход", — сказал он, отвечая на вопрос о своих ожиданиях относительно грядущих переговоров в Женеве.

Предыдущие четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане проходит 4-5 июля. Начало новых межсирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН намечено на 10 июля.

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