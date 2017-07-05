Лаврентьев отметил прогресс в контактах оппозиции и Дамаска по соцвопросам

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане Александр Лаврентьев отметил прогресс в контактах между оппозицией и представителями правительства Сирии.

"За прошедшие два месяца нами был достигнут определенный прогресс в налаживании контактов между отрядами вооруженной оппозиции и представителями центрального правительства", — заявил Лаврентьев на пресс-конференции по итогам "Астаны-5".

Он добавил, что это касается социальных вопросов. "Что касается социальных вопросов,… эта работа проводится, имеются достаточно хорошие результаты", — заявил он, отметив, что уровень недоверия в вопросе безопасности "по-прежнему высок".

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