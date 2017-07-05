Эксперт: переговоры по Сирии в Астане эффективны, их нужно продолжать

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Несмотря на временные сложности, переговоры в Астане по урегулированию в Сирии являются эффективными, этот формат себя не исчерпал, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее глава делегации официального Дамаска Башар Джаафари заявил, что из-за негативного подхода Анкары у переговоров по Сирии в Астане скромный результат.

"Астанинский формат гораздо лучше женевского, исходя из того, что в Астане встречаются реальные полевые командиры. Его надо продолжать, он является достаточно перспективным с точки зрения выработки общих подходов по деэскалации ситуации и выхода на полномасштабный формат политического урегулирования", – сказал Коротченко.

По его словам, необходима дальнейшая четкая и последовательная работа в Астане с тем, чтобы находить возможности для убеждения сирийских полевых командиров в том, что политический диалог гораздо лучше продолжения боевых действий.

Предыдущие четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане состоится в последнюю неделю августа.

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