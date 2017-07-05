Договориться по зонам деэскалации в Сирии не удалось, заявил Лаврентьев

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Окончательно договориться по зонам деэскалации в Сирии пока не удалось, но это цель, к ней все будут стремиться, заявил глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

"Непосредственно выйти на создание зон деэскалации пока нам не удалось", — заявил Лаврентьев. Он добавил, что де-факто эти зоны уже существуют.

"Тем не менее, это наша цель, мы к ней будем естественно стремиться", — добавил он.

Лаврентьев отметил, что семь находящихся в проработке документов по деэскалации в Сирии согласованы, но нуждаются в доработке.

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