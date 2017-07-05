Российские ТУ-95МС нанесли удар крылатыми ракетами по объектам ИГ*

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ (организация запрещена в РФ) . Архивное фото

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ (организация запрещена в РФ) . Архивное фото

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские Ту-95мс, взлетевшие с аэродрома Энгельс, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли в среду удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов "Исламского государства"* на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате удара уничтожены 3 крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля", — рассказали в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1 тысячи километров.

"Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30см, базирующиеся на аэродроме Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", — сообщили в министерстве.

Х-101 – новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей – до 4,5 тысячи километров.

Данный тип ракет может быть снаряжён ядерной боевой частью.

*Запрещенная в России террористическая организация