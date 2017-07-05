Источник сообщил о согласовании двух зон деэскалации в Сирии

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. На переговорах по Сирии в Астане согласованы две зоны деэскалации, однако документы по ним будут подписаны на следующем раунде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.

"Две зоны согласовали — Восточную Гуту и север Хомса. По Идлибу пока нет решения, сегодня, наверное, уже не успеют", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в частности, страны-гаранты парафировали карты по двум зонам, закрепляющие линии соприкосновения.

"Документы в высокой степени готовности, но есть пожелание одной из сторон принимать все одновременно — пакетом документов. Всего семь документов, которые регламентируют мандат, применение оружия и так далее. Поэтому принято решение на следующей неделе в Тегеране провести заседание рабочей группы, чтобы доработать эти документы и полностью досогласовать, в том числе и по пленным. Они будут подписаны на высоком уровне на следующем раунде", — сообщил он.

Отвечая на вопрос, когда может состояться следующий раунд, собеседник агентства сказал, что он будет созван, как только будут готовы документы.

Что касается соглашения по пленным, то, по словам источника, у сторон вновь появились разногласия.

"У Сирии и Ирана одна позиция, у Турции — другая. Документы были согласованы, однако сейчас стороны пришли с новыми позициями", — сказал он.

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