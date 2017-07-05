Сирийская оппозиция поддержит установление режима прекращения огня

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Вооруженная оппозиция Сирии настроена на установление режима прекращения огня и его продолжительности, а также намерена обсудить тему освобождения заключенных, заявил РИА Новости глава делегации сирийской оппозиции Ахмад Берри.
"Мы приехали в Астану, чтобы достичь ключевые цели. Первое: установить режим прекращения огня и его продолжительность, а не просто установить его временно. Второе — это тема заключенных и их освобождение", — заявил Берри РИА Новости.
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