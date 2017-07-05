Сирийская вооруженная оппозиция заявила о готовности выпустить заключенных

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Сирийские оппозиционеры готовы выпустить находящихся у них заключенных, заявил РИА Новости член делегации от вооруженной оппозиции в Астане, представитель "Фейлак Аш-Шам" Ясер Абдель Рахим.

По итогам пятого раунда переговоров по Сирии в Астане может быть подписан документ по освобождению заключенных. Как сообщил РИА Новости источник, текст соглашения был согласован на прошлых встречах, в нем не было изменений, документ нужно лишь одобрить.

"Есть небольшое количество — они не заключенные, а военнопленные. Это пленные, которых мы взяли в ходе боевых действий" — сказал Абдель Рахим.

"У нас нет ни одной гражданской тюрьмы, у нас нет спецслужб. У него (сирийского правительства) заключенные, нужно отличать пленных от заключенных. Несмотря на это, мы готовы отпустить пленных, которые у нас, мы их взяли в плен во время ведения боевых действий", — подчеркнул он, добавив, что их количество не превышает несколько сотен.

Собеседник агентства также заявил, что рассчитывает в этом вопросе на содействие российской стороны.

"Мы надеемся, что роль России будет еще больше в процессе Астаны и так же в мирном процессе в Сирии. Они занимаются освобождением заключенных", — сказал он.

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