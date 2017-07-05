Во встречах в Астане участвует сирийская оппозиция, северный и южный фронты

Переговоры о будущем Сирии в Астане. Архивное фото

Переговоры о будущем Сирии в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Представители вооруженной сирийской оппозиции, северного и южного фронтов, принимают участие в начавшихся в Астане встречах по Сирии, заявил в среду пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"В переговорах, во встречах также принимают участие и представители сирийской вооруженной оппозиции. Они уже здесь", — заявил он журналистам.

Жайнаков добавил, что во встречах участвуют "представители сирийской вооруженной позиции, в том числе северного и южного фронтов".

Кто возглавляет делегацию сирийской оппозиции, до сих пор неизвестно.

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