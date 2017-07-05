В Астане продолжился пятый раунд переговоров по Сирии

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. В Астане продолжился пятый раунд переговоров по Сирии — РФ, Иран и Турция проводят встречи в двусторонних форматах, передает корреспондент РИА Новости.

Во второй и последний день переговоров ожидается проведение пленарного заседания, а также участие во встречах представителей вооруженной оппозиции. Планировалось, что они присоединятся к переговорщикам накануне, однако оппозиционеры провели внутреннее заседание и ряд двусторонних встреч у себя в отеле.

По итогам раунда возможно принятие ряда документов, ключевой из них — по зонам деэскалации.

Во вторник в Астане стартовал пятый раунд двухдневных переговоров по Сирии, он начался с заседания совместной рабочей группы по деэскалации.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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