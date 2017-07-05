Вооруженная оппозиция Сирии примет участие в пленарном заседании в Астане

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари во время встречи по Сирии в Астане. 4 мая 2017

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари во время встречи по Сирии в Астане. 4 мая 2017

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. В пленарном заседании на переговорах по Сирии в Астане примут участие все делегации, в том числе вооружённая оппозиция и наблюдатели, сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Ожидается, что будут участвовать все участники переговоров", — сказал Жайнаков, отвечая на вопрос, будет ли участвовать в пленарном заседании делегация вооруженной оппозиции.

Он утвердительно ответил на вопрос, примут ли в нем участие страны-наблюдатели.

"Что будет приниматься на заседании, как раз обсуждается на двусторонних встречах", — отметил казахский дипломат.

Во вторник в закрытом режиме проходили двусторонние встречи между делегациями. На среду запланировано общее пленарное заседание.

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