АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. В пленарном заседании на переговорах по Сирии в Астане примут участие все делегации, в том числе вооружённая оппозиция и наблюдатели, сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
Он утвердительно ответил на вопрос, примут ли в нем участие страны-наблюдатели.
"Что будет приниматься на заседании, как раз обсуждается на двусторонних встречах", — отметил казахский дипломат.
Во вторник в закрытом режиме проходили двусторонние встречи между делегациями. На среду запланировано общее пленарное заседание.
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