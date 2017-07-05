Представитель сирийской оппозиции рассказал о перемирии в зонах деэскалации

АСТАНА, 5 июл — РИА Новости. Соблюдение перемирия в зонах деэскалации в Сирии будет зависеть от ситуации на юге страны, заявил член делегации от вооруженной оппозиции в Астане, представитель "Фейлак Аш-Шам" Ясер Абдель Рахим.

В интервью РИА Новости он напомнил о введенном на этой неделе режиме прекращения огня в южных провинциях Сирии на несколько дней с целью поддержки мирного процесса и национального примирения.

"В таком виде это недостаточно и неправильно. А в случае продолжения ими (властями Сирии – ред.) боевых действий на юге, к большому сожалению, забудутся все договоренности и откроются фронты во всех районах", — сказал Абдель Рахим.

Источник в одной из делегаций на переговорах в Астане сообщил накануне РИА Новости, что операция по контролю зон деэскалации в Сирии странами-гарантами запланирована на три месяца с возможностью продления. В настоящее время обсуждается вариант, в соответствии с которым на севере режим соблюдение огня в зонах будут контролировать Турция и Россия, в центре — Иран и Россия, на юге — Россия.

Комментируя эту информацию, Абдель Рахим заявил, что вооруженная оппозиция не согласится на роль Ирана в безопасных районах.

"На роль Ирана мы не согласны категорически. С нашей стороны есть согласие на роль турецкой стороны и российской как гарантов. Россия будет гарантировать прекращение обстрелов нас со стороны режима, будет сдерживать режим. Так же турецкая сторона будет сдерживать вооруженные формирования сирийской оппозиции", — отметил собеседник агентства.

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