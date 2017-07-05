В сирийский Алеппо возвращаются традиционные ремесла

АЛЕППО (Сирия), 5 июл – РИА Новости. В Алеппо возвращаются мастера традиционных для Сирии древних ремесел, возрождая едва не потерянные из-за войны тысячелетние традиции.

"Узоры на моих кувшинах или огромных медных тарелках со своим особым неповторяемым смыслом, это символ наших традиций, уходящих корнями в древнейшую ассирийскую цивилизацию",- рассказал журналистам потомственный жестянщик с тридцатилетним стажем Абдул Ваххаб Хабаж.

Он отметил, что до начала боевых действий в Алеппо подобных ремесленных мастерских насчитывалось несколько десятков, но когда снарядные разрывы со стороны боевиков стали все чаще рушить их крошечные рабочие цеха, покинули город. Нынешним летом достойный товар ценителям и туристам может представить единственная мастерская Абдула Ваххаба Хабажа, которую он открыл с сыном буквально на днях.

Мастер отметил, что в настоящее время его изделия, работа над некоторыми из которых продолжается несколько месяцев, ждут не только в Сирии, но и в Ливии, Саудовской Аравии и Иордании.

Абдул Ваххаб Хабаж уверен, что многие его друзья по цеху готовы вернуться в Алеппо, тем более что скорейшему восстановлению ремесленного квартала городские власти уделяют самое пристальное внимание.

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