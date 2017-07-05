Сирийский министр: Женева не выдерживает сравнения с Астаной

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. На посвященных Сирии переговорах в Астане уже удалось достичь результатов, способствующих политическому процессу в стране, а женевский формат не выдерживает сравнения по эффективности с ним, заявил министр по делам национального примирения Сирии Али Хайдар.
В то же время он отверг обвинения в адрес России, что она за счет астанинского формата пытается отодвинуть на второй план переговоры в Женеве.
"Прежде всего мы не сомневаемся, что Россия – дружественная нам страна. Она с первого дня поддерживала сирийский народ. И нам представляется, что Москва продвигает любой формат, который способствует урегулированию кризиса в Сирии, то есть как Астану, так и Женеву", — считает министр.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>