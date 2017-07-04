В Астане продолжат работу для старта процесса по зонам деэскалации

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Принятие основного решения о создании зон деэскалации в Сирии зависит от решения вопросов по Идлибу и южной зоне деэскалации, заявил глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"От решения этих вопросов, конечно, зависит и принятие основного решения — решения о создании зон деэскалации де-факто и запуск непосредственно процесса выхода на устойчивый режим прекращения боевых действий. Все мы к этому стремимся и будем работать еще сегодня ночью, и завтра весь день для того, чтобы попытаться запустить этот процесс", — заявил он.

Вопрос о границах зон деэскалации и контроле за ними обсуждается на пятом раунде переговоров по Сирии в Астане, который начался во вторник и продлится два дня. Во встрече принимают участие страны-гаранты — РФ, Турция и Иран, а также делегация ООН и наблюдатели — США и Иордания.

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