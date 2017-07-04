Настрой участников "Астаны-5" позитивный, считает Лаврентьев

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Настрой у участников переговоров по сирийскому урегулированию в Астане позитивный, несмотря на трудности по зонам деэскалации, в частности, определению линий зон деэскалации, сообщил во вторник глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

В Астане проходит пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждают параметры будущих зон деэскалации.

"Встречались сегодня как с сирийской делегацией, так и с делегацией турецкой, иранской, с представителями США, с Иорданией, которая присутствует здесь в качестве наблюдателей. В целом хотелось бы отметить действительно позитивный настрой на работу и стремление выйти на какие-то компромиссные решения", — сказал он журналистам.

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