В Астане готовят к подписанию документы по обмену заключенными в Сирии

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Документы по обмену заключёнными и насильственно удерживаемыми лицами и о разминировании памятников исторического наследия в Сирии находятся в проработке, готовятся к подписанию, сообщил глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

Переговоры стартовали во вторник и продлятся два дня.

"От запуска процесса зон деэскалации зависит и принятие целого ряда других сопутствующих документов, которые носят с одной стороны второстепенный характер, а с другой стороны работают на усиление мер доверия между противоборствующими сторонами", — сказал Лаврентьев по итогам первого дня переговоров.

"Это и положение по обмену заключёнными и насильственно удерживаемыми лицами, и положение о разминировании памятников исторического наследия. Они находятся сейчас в проработке", — сказал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>