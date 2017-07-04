Согласование границ зон деэскалации в Сирии продолжается, заявил Лаврентьев

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Работа по согласованию границ зон деэскалации в Сирии продолжается, есть некоторые сложности, в том числе по силам контроля, заявил глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

"На предыдущей встрече от 4 мая, как вы знаете, был подписан меморандум о намерении создать зоны деэскалации, четыре зоны деэскалации на территории САР. В течение последующих двух месяцев проводилась очень кропотливая работа на уровне совместной рабочей группы по согласованию различных документов, включая согласование, естественно, границ зон деэскалации. Эта работа продолжается до сих пор. Существуют, естественно, определенные сложности в согласовании не только границ, но и в подготовке других документов, которые регламентируют как создание сил контроля за деэскалацией, которые будут размещены в буферных зонах, так и, соответственно, статус этих сил, правил применения вооружений и другие вспомогательные сопутствующие документы", — сказал Лаврентьев журналистам после переговоров.

Вопрос о границах зон деэскалации и контроле за ними обсуждается на пятом раунде переговоров по Сирии в Астане, который начался во вторник и продлится два дня. Во встрече принимают участие страны-гаранты — РФ, Турция и Иран, а также делегация ООН и наблюдатели — США и Иордания.

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