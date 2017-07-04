МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В ООН должны жестко отреагировать на авиаудар международной коалиции во главе с США, нанесенный по сирийской деревне, заявил член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

Как ранее сообщило сирийское национальное агентство САНА, самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по деревне Кишкиш Зейанат.

"Новое бесчеловечное преступление против мирных жителей Сирии со стороны американской коалиции не должно оставаться без жесткой реакции международных правозащитных организаций и осуждения со стороны ООН. Очередная агрессия американских войск против Сирии под прикрытием лживых обвинений в адрес правительства Асада и сфабрикованных информационных "уток" направлена на срыв переговорного процесса, который проходит в Астане", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Парламентарий также подчеркнул, что эта провокация нацелена и на усиление напряжённости в отношениях России и США в преддверии саммита G20 и встречи двух лидеров.

"При этом процессу политического урегулирования постоянно препятствует военно-политическое лобби США и их партнеры по военным действиям на Ближнем Востоке… На эти преступные действия коалиции во главе с США необходимо обращать внимание мировой общественности, а также учитывать этот дестабилизирующим фактор на переговорах по сирийскому урегулированию в Женеве", — подытожил он.

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