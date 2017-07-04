Гатилов рассказал, как в Астане прорабатывают вопросы по зонам деэскалации

РИМ, 4 июл — РИА Новости. Проработка в Астане документов по созданию зон деэскалации в Сирии идет в конструктивном духе, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Сейчас в Астане уже второй день проходит встреча (по Сирии — ред.), насколько мне известно, идет достаточно интенсивная проработка всех вопросов и документов, связанных с созданием зон деэскалации в Сирии, и, как мне известно, работа идет в конструктивном духе, и надеюсь, что она увенчается успехом, и в Астане будут одобрены те меры, которые разрабатываются участниками этого процесса, прежде всего странами-гарантами" — сказал Гатилов.

"О том, какой будет состав наблюдателей, я сейчас бы не стал говорить, потому что все эти вопросы находятся в состоянии экспертной проработки" — ответил он на вопрос о возможном привлечении к мониторингу зон деэскалации наблюдателей из Киргизии и Казахстана.

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