Россия и Китай поддержат ОЗХО и ООН в расследовании химатак в Сирии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Китай будут поддерживать усилия ОЗХО и ООН в расследовании случаев применения химоружия в Сирии, говорится в совместном заявлении глав РФ и КНР о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах.

"Стороны подчеркивают, что в вопросах химического оружия в Сирии все стороны при условии соблюдения сирийского суверенитета должны поддерживать усилия Организации по запрещению химического оружия и соответствующих структур ООН в проведении независимого и всестороннего расследования с тем, чтобы получить неопровержимые доказательства, установить подлинные обстоятельства и сделать выводы, способные выдержать проверку фактами и временем. Стороны решительно осуждают любое применение химического оружия где бы то ни было и кем бы то ни было", — отмечается в заявлении Владимира Путина и Си Цзиньпина после их встречи в Москве.

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