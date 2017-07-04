Источник рассказал о системе контроля за зонами деэскалации в Сирии

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Соблюдение режима перемирия в зонах деэскалации в Сирии предполагается отслеживать из двух мониторинговых центров — иорданско-российско-американского и турецко-российского, они будут собирать данные о нарушениях и предлагать меры, например, отвод войск под контролем Турции и РФ, сообщил РИА Новости источник в одной из делегации.

Вопрос о границах зон деэскалации и контроле за ними обсуждается на пятом раунде переговоров по Сирии в Астане, который начался во вторник и продлится два дня. Во встрече принимают участие страны-гаранты — РФ, Турция и Иран, а также делегация ООН и наблюдатели — США и Иордания.

"Планируется, что будет функционировать два мониторинговых центра — один в Иордании и другой — наполовину в Турции, наполовину в Сирии. В Иордании чисто по южной зоне — российско-американско-иорданский. В Турции и Сирии — российско-турецкий. Общее понимание есть, остаются лишь детали", — сказал он.

"Мониторинговые центры обмениваются информацией и предлагают меры, которые необходимы — отвод, если постоянные обстрелы. Группа офицеров и гуманитарных работников будет собирать данные о нарушениях и предлагать меры. Например, если будут постоянные обстрелы, можно тогда отвести войска под турецким и российским контролем, чтобы не могли друг друга обстреливать", — сказал собеседник агентства.

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