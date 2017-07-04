Источник рассказал о формате сирийского комитета национального примирения

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Сирийский комитет национального примирения может быть создан в форме форума или конференции, сообщил РИА Новости источник.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в ходе ближайших переговоров в Астане предполагается обсудить создание Сирийского комитета национального примирения.

"Они больше говорят о форуме или о конференции, не совсем о центре. Но сама идея еще не была разработана. Это точно будут обсуждать и хорошо, что это обсуждают, так как это следующая фаза прекращения огня", — сообщил собеседник агентства.

Четыре раунда переговоров по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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