В освобожденном Алеппо археологи восстанавливают исторические объекты

АЛЕППО (Сирия), 4 июл — РИА Новости. Историки и археологи Алеппо после освобождения города от боевиков возрождают былую славу Национального музея, древнейшей библиотеки и римского акведука.
Он уточнил, что значительные повреждения комплекса обусловлены тем, что музей в годы противостояния террористам находился в ста метрах от линии фронта, но его сотрудники заранее укрыли, вывезли и спрятали самые ценные артефакты в подвалах городского университета и хранилищах Дамаска.
Рахав Хамуи пока не знает, когда исторический музей откроет свои двери для посетителей, но заверил, что при активной помощи сирийского правительства восстановительные работы завершатся в течение года.
По информации, найденной в этих древних книгах, уже составлен план восстановления 11-километрового римского акведука, питавшего водой городскую цитадель 2 тысячи лет назад.
"Уже через год, как обещают сирийские археологи, по этому желобу вновь, как и во времена Древнего Рима, побежит чистая вода", — сообщил директор музейного комплекса Цитадель Ахмад Гариб.
В настоящее время все исторические здания в Алеппо находятся под защитой сирийской армии, а правительство САР выделяет необходимые средства для скорейшего восстановления городских объектов истории, отметил он.
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