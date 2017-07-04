В освобожденном Алеппо археологи восстанавливают исторические объекты

АЛЕППО (Сирия), 4 июл — РИА Новости. Историки и археологи Алеппо после освобождения города от боевиков возрождают былую славу Национального музея, древнейшей библиотеки и римского акведука.

"Второй по числу экспонатов в Сирии Национальный музей сейчас находится в плачевном состоянии — вокруг сплошные воронки от разрывов, выбитые стекла здания, но уникальные археологические находки нам удалось сохранить", — рассказал журналистам заместитель директора музея Рахав Хамуи.

Он уточнил, что значительные повреждения комплекса обусловлены тем, что музей в годы противостояния террористам находился в ста метрах от линии фронта, но его сотрудники заранее укрыли, вывезли и спрятали самые ценные артефакты в подвалах городского университета и хранилищах Дамаска.

Рахав Хамуи пока не знает, когда исторический музей откроет свои двери для посетителей, но заверил, что при активной помощи сирийского правительства восстановительные работы завершатся в течение года.

Сотрудница старейшего в регионе Археологического общества Алия Халиб сообщила, что все экспонаты общества уже на своих местах. "40 тысяч уникальных древних книг расставлены по полкам и даже оцифрованы", — рассказала Халиб журналистам, уточнив, что перевод книг в электронный формат продолжался и в годы войны в Алеппо.

По информации, найденной в этих древних книгах, уже составлен план восстановления 11-километрового римского акведука, питавшего водой городскую цитадель 2 тысячи лет назад.

"Уже через год, как обещают сирийские археологи, по этому желобу вновь, как и во времена Древнего Рима, побежит чистая вода", — сообщил директор музейного комплекса Цитадель Ахмад Гариб.

В настоящее время все исторические здания в Алеппо находятся под защитой сирийской армии, а правительство САР выделяет необходимые средства для скорейшего восстановления городских объектов истории, отметил он.

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