МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) при поддержке коалиции США прорвали оборону боевиков в старом городе Ракки, передает агентство Рейтер со ссылкой на коалицию.

Как сообщает агентство, коалиция во главе с США нанесла удар по двум секциям стены Рафика, что позволило прорвать оборону боевиков.

Ракка находится под контролем "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее.

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