В Астану прибыли все делегации, участвующие в переговорах по Сирии

Переговоры по Сирии в Астане (738)

ВСЕ ДЕЛЕГАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ ПО СИРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВООРУЖЕННОЙ ОППОЗИЦИИ, ПРИБЫЛИ В АСТАНУ — МИД КАЗАХСТАНА

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