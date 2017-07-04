Захарова нашла новое свидетельство информационной кампании против Дамаска

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление боевиков о якобы применении правительственными войсками хлора в восточном пригороде Дамаска еще одним свидетельством начала информационной кампании Запада против властей Сирии частью "химического шоу".

Ряд оппозиционных информационных интернет-порталов в субботу сообщил, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков. Командование сирийской армии опровергло заявление боевиков, назвав данную информацию лживой и несоответствующей действительности.

"Химическое шоу" набирает обороты. Ещё одно свидетельство того, что информационная кампания против Дамаска стартовала, — сообщение о "применении отравляющего газа в Восточной Гуте". Клочок бумажки, оформленный по всем канонам работы западных пресс-служб", фиксирует начало "химической атаки" и ее осуждает. Особенно хочется отметить безукоризненный английский язык — именно таким языком написаны резолюции СБ и другие международные документы", — написала представитель МИД РФ на своей странице в Facebook.

Захарова отметила, что это язык международно-правового общения. По ее мнению, "именно эти фразы потом будут предлагаться западными коллегами для работы, например, над заявлением председателя Совбеза с осуждением "химических атак режима против мирных граждан".

"Но и это только прелюдия", — добавила дипломат.

Ранее информированный дипломатический источник РИА Новости сообщил, что офицеры Центра по примирению в Сирии, находившиеся в субботу в квартале Аль-Каббас, не подтверждают применение химоружия войсками Сирии.

Сирийская армия почти три недели ведет наступление в Айн-эт-Терме, продолжая освобождать новые районы и продвигаясь вглубь восточной части Дамаска, которая более пяти лет находится под контролем радикальных вооруженных группировок. Отряды террористов, неся большие потери, вынуждены отступать.

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