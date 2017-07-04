Судья из Франции займется сбором данных о военных преступлениях в Сирии

ООН, 4 июл — РИА Новости. Судья из Франции Катрин Марчи-Уэль возглавит международную группу экспертов по сбору информации о наиболее серьезных преступлениях за годы войны в Сирии, соответствующее назначение генсек ООН Антониу Гутерреш произвел в понедельник.

Марчи-Уэль стала первым руководителем соответствующего международного механизма, учрежденного Генеральной Ассамблеей в декабре 2016 года. Согласно решению ГА ООН, задача новой структуры в содействии проведению расследований "в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву, совершенные в Сирии с марта 2011 года, и их судебному преследованию".

Последние два года французская судья занимала пост омбудсмена комитета Совета Безопасности ООН по "Исламскому государству" и "Аль-Каиде" (группировки запрещены в РФ).

Ранее Марчи-Уэль являлась судьей миссии ООН по делам временной администрации в Косово. Она также занималась правовыми вопросами в МИД Франции и в миротворческих миссиях ООН.

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