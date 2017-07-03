Боевики подвергли ракетному обстрелу сирийский город Израа

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. По меньшей мере 11 мирных жителей были ранены в результате предпринятого боевиками ракетного обстрела сирийского города Израа у границы с Иорданией, сообщает во вторник агентство SANA.

Как сообщил источник в городской больнице, к ним доставили 11 человек, пять из них — женщины. Трех женщин в критическом состояние транспортировали в больницу Дамаска.

Ранее сирийская армия объявила режим прекращения огня в южных провинциях страны на срок до четверга, 6 июля.

Сирийская армия в минувшую субботу в ходе боев с отрядами террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) вернула контроль над всем утраченными неделю назад позициям в районе города Эль-Баас. Террористы понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

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