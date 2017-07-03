ОЗХО сообщила Дамаску, что не может послать экспертов в Хан-Шейхун

БЕЙРУТ, 3 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Руководство Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направляло сирийскому правительству письма, в которых сообщалось, что организация не может отправить группу экспертов для расследования химической атаки в Хан-Шейхуне, заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

"Мы получили письма от главы ОЗХО, где говорилось, что у организации нет возможности отправиться в Хан-Шейхун",- сказал Микдад.

Сирийский дипломат отметил, что Дамаск сформировал свою комиссию для расследования происшедшего в Хан-Шейхуне.

"У нас есть доклад, основанный на фото- и видеоматериалах коренных жителей Хан-Шейхуна, которые доказывают, что террористические группировки стоят за этим преступным действием (химической атакой)",- отметил Микдад.

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