Южный фронт сирийской оппозиции отказался участвовать во встрече в Астане

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Южный фронт сирийской оппозиции отказывается участвовать во встрече в Астане, заявил РИА Новости представитель фронта в делегации вооруженной оппозиции на переговорах Башар аз-Зуаби.

Южный фронт ранее принимал участие в астанинском процессе. Очередная встреча в Астане по сирийскому урегулированию намечена на 4-5 июля. МИД Казахстана ранее сообщил, что делегации Дамаска и вооруженной оппозиции приняли приглашения.

"Мы не будем участвовать. Причин много, мы смотрим на то, что происходит на южном фронте", — заявил аз-Зуаби. Об участии во встрече остальных движений оппозиционер ничего не сообщил.

В воскресенье военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что боевики "Джебхат ан-Нусра"* ведут на складе в провинции Идлиб подготовку к провокации с применением зарина с целью срыва переговорного процесса в Астане. Возможными районами провокации источник назвал сирийские города Хан-Шейхун и Кефрайа. Глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков в ответ на сообщения заявил, что подготовка к встрече 4-5 июля продолжается и никаких намеков на ее срыв нет.

* Террористическая группировка, запрещена в России

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