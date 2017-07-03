Замглавы МИД Сирии подтвердил, что страна избавилась от химического оружия

БЕЙРУТ, 3 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад подтвердил на пресс-конференции, что власти страны полностью избавились от химического оружия.

"Сирия полностью избавилась от химического оружия", — заявил Микдад.

Он отметил, что в процессе ликвидации химоружия Дамаск позволил экспертам проверить все объекты, которые были запрошены, не скрывая ни одного склада. Представители западных стран, включая США, сами подтвердили, что Сирия полностью выполнила свои обязательства связанные с ликвидацией химоружия.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

* Запрещена в России

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