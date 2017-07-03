Рогозин рассказал, что боевики в Сирии не видят российские беспилотники

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что боевики в Сирии не видят российские беспилотники и не могут их уничтожить.

"Вы же видели картинку, которую передают наши военные из сирийского неба. Вы же видели точность и стабильность цифровых камер. Это говорит о том, что сами беспилотники и система управления таковы, что при всем наличии современного вооружения, которым обладают боевики, они не видят наши беспилотники и не обладают возможностью их уничтожения", — сказал Рогозин.

Полную версию интервью читайте на сайте РИА Новости https://ria.ru/ в 12.00.

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