Делегации Дамаска и оппозиции подтвердили участие во встрече в Астане

АСТАНА, 3 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции подтвердили свое участие в переговорах в Астане 4-5 мая, сообщил в понедельник журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Подтвердила свое участие и прилетает сегодня делегация правительства Сирийской Арабской Республики. Подтвердили свое участие также представители вооруженной сирийской оппозиции", — сказал он.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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