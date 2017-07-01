Российские офицеры не подтвердили применение химоружия сирийской армией

ЖЕНЕВА, 1 июл — РИА Новости. Офицеры Центра по примирению в Сирии, находившиеся в субботу в квартале Аль-Каббас, не подтверждают применение химоружия войсками Сирии, заявил РИА Новости информированный дипломатический источник.

Ряд оппозиционных информационных интернет-порталов в субботу сообщили, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков. Командование сирийской армии опровергло заявление боевиков, назвав данную информацию лживой и несоответствующей действительности.

"Вечером 1 июля в квартале Аль-Каббас, граничащим с населенным пунктом Айн-эт-Терм, работала группа офицеров Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Никакого "применения химического оружия" правительственными войсками из этого или соседних районов ими зафиксировано не было", — сказал он.