У РФ есть доказательства применения террористами в САР иностранного оружия

ЖЕНЕВА, 1 июл — РИА Новости. Российская сторона собрала неопровержимые доказательства применения террористами в Сирии иностранного вооружения и боеприпасов, а также зафиксировала в субботу 48 минометных обстрелов квартала Аль-Каббас в восточном пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник.

"Российскими офицерами Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики в субботу было зафиксировано 48 минометных обстрелов квартала Аль-Каббас со стороны позиций незаконных вооруженных формирований в Айн-эт-Терме и Джобаре. Кроме того, ими были собраны неопровержимые доказательства того, что террористами используется иностранное вооружение и боеприпасы: сфотографированы осколки боеприпасов иностранного производства с серийными номерами", — сказал он.

В четверг дипломатический источник сообщил РИА Новости о готовящейся террористическими группировками в Сирии провокации с использованием химического оружия в одном из районов Дераа.

Ряд оппозиционных информационных интернет-порталов сообщили, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков.

Командование сирийской армии опровергло заявление боевиков, назвав данную информацию лживой и несоответствующей действительности. В заявлении командования отмечается, что подобные сфабрикованные заявления террористов не должны уже никого удивлять, поскольку появляются в тех случаях, когда сирийская армия ведет успешное наступление, а террористы несут потери.