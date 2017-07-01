Сирийская армия отвергла обвинения в применении хлора в пригороде Дамаска

Разрушенные здания в квартале Кабун в пригороде Дамаска. Архивное фото

Разрушенные здания в квартале Кабун в пригороде Дамаска. Архивное фото

БЕЙРУТ, 1 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Командование сирийской армии опровергло заявление боевиков о применении правительственными войсками хлора в восточном пригороде Дамаска.

Ранее ряд оппозиционных информационных интернет-порталов сообщили, что в результате применения правительственными войсками хлора в Айн-эт-Терме отравление получили 30 боевиков.

"Сообщения, которые распространили некоторые интернет-порталы, принадлежащие террористам, о применении сирийской армией газа хлор в Айн-эт-Терме против террористов так называемого "Фейлак ар-Рахман", являются лживыми и не соответствуют действительности",- написано в распространенном для СМИ заявлении командования сирийской армии.

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