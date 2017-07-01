Посол России в Ливане раскритиковал заявления США по химатаке в Сирии

БЕЙРУТ, 1 июл — РИА Новости. Повторение фальсификаций фактов со стороны США недопустимо, и последние заявления Белого дома о возможных химических атаках в Сирии говорят о том, что опасные действия могут готовиться, заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин.

Белый Дом ранее на этой неделе заявил, что режим президента Сирии Башара Асада якобы готовит химическую атаку наподобие инцидента в Хан-Шейхуне в апреле, в котором Вашингтон обвиняет сирийские власти.

"В последнее время произошла опасная эскалация через новые угрозы по теме химоружия, и это свидетельствует о том, что нечто опасное может готовиться", — заявил Засыпкин журналистам после встречи с ливанским министром по делам беженцев Талялом Арсланом.

Засыпкин отметил, что в прошлом США позволяли себе фальсификации, приведшие к разрушительным последствиям.

"Есть опыт фальсификации фактов со стороны США на протяжении последних лет неоднократно, как, например, произошло в Ираке, что привело к трагедиям и большому страданию народа. Мы не допустим повторения таких вещей и будем стоять перед лицом этих угроз", — отметил российский дипломат.

Посол призвал США присоединиться к мирному курсу в отношении сирийского конфликта и участвовать в усилиях на основе координации и сотрудничества с сирийским правительством.

Власти Сирии ранее опровергли заявления Белого дома о якобы готовящейся новой химатаке. МИД РФ назвал заявления США "приглашением" террористам и оппозиции провести провокации с применением химоружия.