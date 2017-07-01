Дейр-эз-Зор стоит на грани гуманитарной катастрофы, заявил диписточник

ЖЕНЕВА, 1 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Жители осажденного сирийского города Дейр-эз-Зор в ближайшее время могут оказаться без питьевой воды из-за того, что боевики ИГ* строят дамбу для перекрытия Евфрата, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник.

"Жителям города, которые и так находятся под осадой боевиков уже долгое время, грозит новое наказание. Как только террористы завершат строительство импровизированной дамбы, городу грозит полномасштабная гуманитарная катастрофа. Люди останутся без воды", — предупредил он.

По словам собеседника агентства, ООН и гуманитарные агентства должны обратить пристальное внимание на то, что происходит вокруг Дейр-эз-Зора.

"К сожалению, мы пока не видим должной реакции со стороны международного сообщества и, в частности, участников Целевых групп по гуманитарному доступу в Сирии. Необходимо объединиться не только для осуждения варварских действий ИГ*, но и для поиска решения данной гуманитарной проблемы", — заключил собеседника агентства.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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