Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия в комиссии по перемирию за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — семь, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте министерства в субботу.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – шесть, Латакия – один, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано семь нарушений, из них в провинциях: Дамаск – два, Деръа – два, Хомс – два, Эль-Кунейтра – один", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Как сообщается, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось и составляет 1864.

По данным Минобороны, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Сообщается также, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, составляет 228.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>