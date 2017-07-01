Сотни призывников из Алеппо пополнили ряды сирийской армии

АЛЕППО (Сирия), 1 июл – РИА Новости. Сотрудники центрального военного комиссариата Алеппо констатируют, что число желающих бороться с террористами в составе армейских подразделений Сирии ежемесячно увеличивается, после освобождения города военную форму надели сотни бывших студентов и школьников.

"С каждым месяцем все больше и больше желающих пройти службу, особенно много таких молодых людей сейчас, после того как Алеппо освободили от террористов", — сказал журналистам начальник центрального военкомата города Намид-али Ибрагим, уточнив, с января защитниками Сирии стали сотни местных призывников.

Он отметил, что молодые люди идут в армию осознанно, с желанием освободить страну от террористов и приблизить начало мирной жизни.

Офицер уточнил, что в настоящее время конкретных сроков увольнения в запас солдат и сержантов нет, выполнять воинскую повинность им придется, что называется, до победы. До войны продолжительность срочной службы не превышала 18 месяцев.

Призыв в САР круглогодичный, каждый юноша обязан явиться в военкомат сразу после своего 18-летия, студентам предоставляется отсрочка до окончания вуза. "Уклонисты", не явившиеся вовремя, согласно законодательству, за каждый месяц "вольной жизни" ответят двумя месяцами дополнительной армейской службы. Намид-али Ибрагим уточнил, что если в семье воспитываются два сына, то службу в армии они пройдут поочередно, чтобы не оставлять родителей одних.

Несколько десятков призывников надели военную форму в военкомате Алеппо только за один день, после недельного "курса молодого бойца" они будут направлены в боевые подразделения, сказал Намид-али Ибрагим.

О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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