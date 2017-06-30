Шульгин: доклад ОЗХО о химоружии в Хан-Шейхуне оставляет ряд вопросов

МОСКВА, 30 июн — РИА новости. Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о применении в сирийском Хан-Шейхуне химического оружия оставляет без ответов ряд важных вопросов, заявил в эфире телеканала RT постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Ранее в миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия подтвердили, что в начале апреля в Сирии был применен запрещенный газ зарин.

"Мы уверены, что доклад оставляет без ответов много важных вопросов", — сказал Шульгин.

"Мы видели кадры, на которых видны медики. Они работали без какого-либо защитного снаряжения. Мы спрашивали, как такое может быть, что доктора работали в таких условиях без какого-либо защитного снаряжения и не подверглись заражению. Когда доклад вышел, в нем не оказалось ответа на этот вопрос. Нет никакого объяснения", — пояснил Шульгин.

По его словам, российская сторона придерживается точки зрения, что заключения доклада "основываются на сомнительных данных, предоставленных в первую очередь всеми возможными группами сирийской оппозиции, вооруженной оппозиции, НПО, включая печально известные "белые каски".

Как указал Шульгин, авторы доклада не смогли определить вид оружия, которое было использовано в Хан-Шейхуне. "Они не смогли установить место, где было нанесен удар. У них не было какого-либо доступа в больницы, где лечили пострадавших", — отметил он. Шульгин подчеркнул, что в заключениях, представленных в докладе, есть "серьезные изъяны".

"Несмотря на то, что мы многократно призывали миссию работать "на земле", пообщаться с людьми "на земле", команда ОЗХО действовала в соседней стране. И не посетила место инцидента, работала удаленно", — заявил он.

"Мы можем только предполагать, что там было применено нечто подобное (газу зарину — ред.). Но речь идет об ответственности. Кто это сделал?", — сказал Шульгин.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 крылатых ракет.

Как заявил ранее президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

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