СБ ООН в ближайшее время обсудит новый доклад ОЗХО по атаке в Хан-Шейхуне

ООН, 30 июн — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в ближайшее время обсудит новый доклад ОЗХО по атаке в Хан-Шейхуне, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в пятницу.

"Мы ожидаем, что глава СМР (Совместного механизма по расследованию случаев применения химического оружия) Эдмон Мюле выступит с брифингом Совета очень скоро", — сказал Дюжаррик на брифинге.

При этом представитель генсека сообщил, что не знаком с самим докладом. "Мы видели некоторые публичные заявления о докладе. Но, насколько мне известно, доклад не был обнародован публично", — сказал он.

Ситуация с химическим оружием в Сирии стоит в повестке дня Совета Безопасности ООН и выносится на обсуждение ежемесячно.

Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) представила новый доклад по инциденту в сирийском городе Хан-Шейхуне, подтвердив применение запрещенного газа зарин. Исполнительный совет ОЗХО изучит выводы миссии на заседании 5 июля. Также доклад передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая должна установить виновных в химической атаке.

В ОЗХО пояснили, что сотрудники миссии приступили к работе по определению типа отравляющего вещества в течение 24 часов с момента инцидента. В ОЗХО подчеркнули, что не смогли из соображений безопасности посетить Хан-Шейхун, где и был, согласно их выводам, применен зарин, тем не менее "быстрое развертывание миссии в стране позволило команде принять участие в процессе вскрытия тел погибших, сборе биологических материалов и образцов окружающей среды, а также опросе свидетелей".

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